Пусть С -множество целых чисел ,которое задаётся первым неравенством ,а D -множеством целых чисел ,которое задаётся вторым неравенством .Найдите множества C n D и C UD:-3

Гость: Гость:

В условии отсутствует часть с перечислением самих множеств, вот они: а) -6<n<2 и -2<n<3; б) -3<n<3 и -2<n<2 Ответ: а) Пересечение множеств: -2<n<2. Объединение множеств: -6<n<3 б) Пересечение множеств: -2<n<2. Объединение множеств: -3<n<3