Твір на тему за що я люблю свою маму
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Твір на тему за що я люблю свою маму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама,-это человек,который нас родил на свет,и вырастил нас как цветок,и подложил своё крыло помощи,с рождения нам его так не хватает,ведь с рождения мы более чем беззащитны от внешнего и окружающего мира,ведь у нас нет никого опыта по-жизни...Мама,-это прежде всего самый родной человечек в Вашей жизни,ему можно.и надо полностью доверять,ведь без неё до взрослой жизни,Вы,прежде всего совершенно некто!Она доверяет нам,и оберегает от угрозы,благодаря своим *инстинктам* которые помагаетвти из сложной ситуации,она нас всегда поддерживает,Мама,-лучик солнца в Вашей жизни,берегите её...
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