Твір на тему за що я люблю свою маму

Гость: Гость:

Мама,-это человек,который нас родил на свет,и вырастил нас как цветок,и подложил своё крыло помощи,с рождения нам его так не хватает,ведь с рождения мы более чем беззащитны от внешнего и окружающего мира,ведь у нас нет никого опыта по-жизни...Мама,-это прежде всего самый родной человечек в Вашей жизни,ему можно.и надо полностью доверять,ведь без неё до взрослой жизни,Вы,прежде всего совершенно некто!Она доверяет нам,и оберегает от угрозы,благодаря своим *инстинктам* которые помагаетвти из сложной ситуации,она нас всегда поддерживает,Мама,-лучик солнца в Вашей жизни,берегите её...