Три обезьяны ели бананы. Первая обезьяна ела 5 бананов, третья 3. Первая и вторая об??зьяны вместе съели в 3 раза больше бананов ,чем третья. Сколько бананов , съела вторая обезьяна?? Помогите плиз :((((

Математика
Три обезьяны ели бананы. Первая обезьяна ела 5 бананов, третья 3. Первая и вторая об??зьяны вместе съели в 3 раза больше бананов ,чем третья. Сколько бананов , съела вторая обезьяна?? Помогите плиз :((((
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8 8*3=? ну разберёшся
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