Три обезьяны ели бананы. Первая обезьяна ела 5 бананов, третья 3. Первая и вторая об??зьяны вместе съели в 3 раза больше бананов ,чем третья. Сколько бананов , съела вторая обезьяна?? Помогите плиз :((((

Математика

Три обезьяны ели бананы. Первая обезьяна ела 5 бананов, третья 3. Первая и вторая об??зьяны вместе съели в 3 раза больше бананов ,чем третья. Сколько бананов , съела вторая обезьяна?? Помогите плиз :((((

Автор: Гость