ПОМОГИТЕ! Нужны ли здесь запятые? Приход весны чувствуют не только люди но и живот??ые особенно те которые просыпаются после спячки. Мишка проснулся от того что на его ещё сонные глаза стали попадать весенние лучики света. Как ...

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ПОМОГИТЕ! Нужны ли здесь запятые? Приход весны чувствуют не только люди но и живот??ые особенно те которые просыпаются после спячки. Мишка проснулся от того что на его ещё сонные глаза стали попадать весенние лучики света. Как только он нашёл это место то сразу же увидел маленького ещё неокрепшего зайчишку. Но наш бурый герой подошёл к зайцу нет не для того чтобы порвать беднягу.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Перед но(1предл.) После того (2 предл.) после место (3 предл.) перед нет (3предл.)
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