Умножте 8,6×9,36. 0,49×2,8... 38,55×0,8 плиззз
Математика
Умножте 8,6×9,36. 0,49×2,8... 38,55×0,8 плиззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,6*9,36=80,469 0,49*2,8=1,372 38,55*0,8=30,84
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