Как сравнить дроби 8/9 и 15/16 при помощи 1
Математика
Как сравнить дроби 8/9 и 15/16 при помощи 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) до 1 нужно 8/9 + 1/9 = 12) до 1 нужно 15/16 + 1/16 = 11/9 >1/16, значит 15/16 > 8/9
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