Почему вопрос о казни короля волновал всё французское сообщество.
История
Почему вопрос о казни короля волновал всё французское сообщество.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расположение нового короля нужно завоевывать, а со старым дело сделано и неизвестно, какой это будет король и какая при нем будет власть
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