Почему вопрос о казни короля волновал всё французское сообщество.

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Почему вопрос о казни короля волновал всё французское сообщество.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расположение нового короля нужно завоевывать, а со старым дело сделано и неизвестно, какой это будет король и какая при нем будет власть
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