Помогите же наконец!!плизззз!!! Пожалуйста!!
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Помогите же наконец!!плизззз!!! Пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Лучи падают (наст в) 2) Солнце освещает (Наст в) 3) Сосульки стучали (прош в) 4) Скворечник висит (наст в) 5) наст время.Все то,что после превой щапятой ЗАДАЧА: 20 ватт * 4 часа= 80 ватт в день.ледует что 80*28=2240 ватт за 28 дней
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