Помогите же наконец!!плизззз!!! Пожалуйста!!

Русский язык
Помогите же наконец!!плизззз!!! Пожалуйста!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Лучи падают (наст в) 2) Солнце освещает (Наст в) 3) Сосульки стучали (прош в) 4) Скворечник висит (наст в) 5) наст время.Все то,что после превой щапятой ЗАДАЧА: 20 ватт * 4 часа= 80 ватт в день.ледует что 80*28=2240 ватт за 28 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста номер 271
Ответить
История
Почему вопрос о казни короля волновал всё французское сообщество.
Ответить
Математика
Маша и Миша пололи огород. Всего они пропололи 150 грядок. Маша прополола на 28 грядо?? меньше чем Миша. Сколько грядок прополол Миша и сколько гря...
Ответить
Математика
Подберите место a и b числа так, чтобы получилась пропорция: 8:a=b:8
Ответить
Математика
Умножте 8,6×9,36. 0,49×2,8... 38,55×0,8 плиззз
Ответить