Как собшает друг другу о находке нектара рабочие пчёлы 1 громко жужжат 2 указывает направ лапками 3 исполняют танец
Информатика
Как собшает друг другу о находке нектара рабочие пчёлы 1 громко жужжат 2 указывает направ лапками 3 исполняют танец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕФИГА не жужжат! Пчёлы возвышаются над нектаром и исполняют "танец".
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