Найди в Сказках и выпиши 5-6 слов, которые сегодня не употребляются. Быстрее

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Найди в Сказках и выпиши 5-6 слов, которые сегодня не употребляются. Быстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стряпчий,варенуха, парубок, городничий, черевички.
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