На рисунке изображён квадрат и круг. Напишите название какого-нибудь предмета, ко??орый имеет такую же форму. 35 баллов...

Математика

На рисунке изображён квадрат и круг. Напишите название какого-нибудь предмета, ко??орый имеет такую же форму. 35 баллов...

Автор: Гость