На рисунке изображён квадрат и круг. Напишите название какого-нибудь предмета, ко??орый имеет такую же форму. 35 баллов...

Математика
На рисунке изображён квадрат и круг. Напишите название какого-нибудь предмета, ко??орый имеет такую же форму. 35 баллов...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монета, солнце, мяч (круглое). Окно, ковер, марка (квадратное).
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