При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 23 символов и содержащий только символы A, F, G, Y, S, L (таким образом, используется 6, различных символов). Каждый такой пароль в компь...
Информатика
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 23 символов и содержащий только символы A, F, G, Y, S, L (таким образом, используется 6, различных символов). Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 50 паролей. РЕБЯТ, ПОМОГИТЕ ПЛЖАЛУЙСТАААА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для кодирования одного из шести символов необходимо log(2)6 ≈ 3 бита. Для кодирования пароля из 23 символов необходимо 23*3 = 69 бит = 69/8 байт ≈ 9 байт. Для 50 паролей: 50*9=450 байт.
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