Допоможіть скласти речення з словами музичний,музикальний.Будь-ласка.
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Допоможіть скласти речення з словами музичний,музикальний.Будь-ласка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відомий український музичний інструмент-це бандура. Найвідоміший музикальний ансамбль-це ''Смереччина''.
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