Написать сочинение что я вижу из своего окна

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Написать сочинение что я вижу из своего окна
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За своим окном я вижу природу, окружающий меня мир. Облака летят далеко далеко, поют птички, весело играют ребята. Посмотрев в окно можно увидеть и плохую сторону окружающего мира. Например можно увидеть как дым с завода загрязняет воздух, как ребята разбрасывают мусор, рвут цветы и так далее. Но все же за окном очень красиво, улицы, дома, деревья. 
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