Сколько танков было уничтожено в ВОВ, примерное кол- во используемых оружий и т.д. ??римерное кол-во погибший. В общем чем больше таких фактов тем лучше
История
Сколько танков было уничтожено в ВОВ, примерное кол- во используемых оружий и т.д. ??римерное кол-во погибший. В общем чем больше таких фактов тем лучше
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