Сколько танков было уничтожено в ВОВ, примерное кол- во используемых оружий и т.д. ??римерное кол-во погибший. В общем чем больше таких фактов тем лучше

История
Сколько танков было уничтожено в ВОВ, примерное кол- во используемых оружий и т.д. ??римерное кол-во погибший. В общем чем больше таких фактов тем лучше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
6 задание помогите с ним
Ответить
Русский язык
У кого такая книга есть каждый день помогите мне
Ответить
Математика
Помогите с задачей с поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делал?? по 8 рейсов в день и вывозилась по 5 т овощей за один рейс.С...
Ответить
Алгебра
Свойства степени с рациональным показателем
Ответить
Математика
Одна шариковая ручка стоит а рублей 1)сколько стоят 2 шариковые ручки? 34 шариковы?? ручки? 50 шариковых ручек? m шариковых ручек? 2)Обозначьт...
Ответить