Сколько танков было уничтожено в ВОВ, примерное кол- во используемых оружий и т.д. ??римерное кол-во погибший. В общем чем больше таких фактов тем лучше

История

Сколько танков было уничтожено в ВОВ, примерное кол- во используемых оружий и т.д. ??римерное кол-во погибший. В общем чем больше таких фактов тем лучше

Автор: Гость