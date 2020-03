Одна шариковая ручка стоит а рублей 1)сколько стоят 2 шариковые ручки? 34 шариковы?? ручки? 50 шариковых ручек? m шариковых ручек? 2)Обозначьте стоимость покупки через C и запишите формулу для вычисления стоимости m ручек. ...

Математика

Одна шариковая ручка стоит а рублей 1)сколько стоят 2 шариковые ручки? 34 шариковы?? ручки? 50 шариковых ручек? m шариковых ручек? 2)Обозначьте стоимость покупки через C и запишите формулу для вычисления стоимости m ручек. 3) Выразите m через C и a;a через C и m;

Автор: Гость