Одна шариковая ручка стоит а рублей 1)сколько стоят 2 шариковые ручки? 34 шариковы?? ручки? 50 шариковых ручек? m шариковых ручек? 2)Обозначьте стоимость покупки через C и запишите формулу для вычисления стоимости m ручек. ...
Математика
Одна шариковая ручка стоит а рублей 1)сколько стоят 2 шариковые ручки? 34 шариковы?? ручки? 50 шариковых ручек? m шариковых ручек? 2)Обозначьте стоимость покупки через C и запишите формулу для вычисления стоимости m ручек. 3) Выразите m через C и a;a через C и m;
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