С 4 заланием помогите
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С 4 заланием помогите
Ответ(ы):
Гость:
1) polite 2)peaceful 3) caring and kind 4) loyal, honest and fair 5) caring
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