Номер 2 умоляю помогите
Математика
Номер 2 умоляю помогите
Ответ(ы):
Гость:
Смотри прикрепленный рисунок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Многозначные слова-это слова ... А)имеющие лексическое и грамматическое значение; ??) имеющие несколько значений,взаимосвязанных друг с другом; В) ...
Математика
В закрытую коробку поместили 20 красных шаров, 14 зеленых и 12 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обяза...
Русский язык
Обществознание