Многозначные слова-это слова ... А)имеющие лексическое и грамматическое значение; ??) имеющие несколько значений,взаимосвязанных друг с другом; В) употребляемые многими людьми
Русский язык
Многозначные слова-это слова ... А)имеющие лексическое и грамматическое значение; ??) имеющие несколько значений,взаимосвязанных друг с другом; В) употребляемые многими людьми
Ответ(ы):
Гость:
Многозначные слова-это слова,имеющие несколько значений,взаимосвязанных друг с другом. ответ Б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В закрытую коробку поместили 20 красных шаров, 14 зеленых и 12 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обяза...
Русский язык
Обществознание
Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде боковое ребро равно 6, а тангенс угла между боковой гранью и плоскостью основания равен корень из 2.Найти сто...