Многозначные слова-это слова ... А)имеющие лексическое и грамматическое значение; ??) имеющие несколько значений,взаимосвязанных друг с другом; В) употребляемые многими людьми

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Многозначные слова-это слова ... А)имеющие лексическое и грамматическое значение; ??) имеющие несколько значений,взаимосвязанных друг с другом; В) употребляемые многими людьми

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