Многозначные слова-это слова ... А)имеющие лексическое и грамматическое значение; ??) имеющие несколько значений,взаимосвязанных друг с другом; В) употребляемые многими людьми

Русский язык
Многозначные слова-это слова ... А)имеющие лексическое и грамматическое значение; ??) имеющие несколько значений,взаимосвязанных друг с другом; В) употребляемые многими людьми
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Многозначные слова-это слова,имеющие несколько значений,взаимосвязанных друг с другом. ответ Б
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