Смешали раствор объемом 100 мл с массовой долей H2SO4 50%( плотностью 1.4 г/см3) и раствор H2SO4 объемом 100 мл с массовой долей 10%( плотностью 1.07 г/см3). Затем к смеси добавили воду до 1 кг. Какова массовая доля вещества в ...
Химия
Смешали раствор объемом 100 мл с массовой долей H2SO4 50%( плотностью 1.4 г/см3) и раствор H2SO4 объемом 100 мл с массовой долей 10%( плотностью 1.07 г/см3). Затем к смеси добавили воду до 1 кг. Какова массовая доля вещества в получившемся растворе
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
За два дня засеяли десять одиннадцатых поля. В первый день засеяли четыре одиннад??атых поля. Какую часть поля засеяли во второй день? Помогите пож...
Математика
Українська мова
Складить невелике высловлювання (10-12) реч. на тему мамина писня або татове слово або бабусини рушники