Смешали раствор объемом 100 мл с массовой долей H2SO4 50%( плотностью 1.4 г/см3) и раствор H2SO4 объемом 100 мл с массовой долей 10%( плотностью 1.07 г/см3). Затем к смеси добавили воду до 1 кг. Какова массовая доля вещества в ...

Химия

Смешали раствор объемом 100 мл с массовой долей H2SO4 50%( плотностью 1.4 г/см3) и раствор H2SO4 объемом 100 мл с массовой долей 10%( плотностью 1.07 г/см3). Затем к смеси добавили воду до 1 кг. Какова массовая доля вещества в получившемся растворе

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