Складить невелике высловлювання (10-12) реч. на тему мамина писня або татове слово або бабусини рушники
Українська мова
Складить невелике высловлювання (10-12) реч. на тему мамина писня або татове слово або бабусини рушники
Ответ(ы):
Гость:
Что ? прости ты так непонятно пишешь !
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