Складить невелике высловлювання (10-12) реч. на тему мамина писня або татове слово або бабусини рушники

Українська мова
Складить невелике высловлювання (10-12) реч. на тему мамина писня або татове слово або бабусини рушники
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Гость:
Что ? прости ты так непонятно пишешь !
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