1. Правильно сделала первое задание? 2. Помогите 2!!! Пожалуйста! 4 класс

Математика
1. Правильно сделала первое задание? 2. Помогите 2!!! Пожалуйста! 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое задание правильно! !!
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