Какое давление испытывает аквалангист на гоубине 12м под водой, если атмосферное давление 100кПа? во сколько раз это давление больше атмосферного?
Физика
Какое давление испытывает аквалангист на гоубине 12м под водой, если атмосферное давление 100кПа? во сколько раз это давление больше атмосферного?
Ответ(ы):
Гость:
Аквалангисту будем трудно плавать на такой глубине т.к. в погружением в глубину давление возрастает. А если на глубине 12м давление 100к Па а на поверхности давление меньше, то 133,3 Па будет больше)
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