Номер 4.45 как решить??? Будте добры

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Оба те vла движутся равно ускоренно, это можно определить по тому, что максимальная степень времени в каждом законе для пути (перемещения), скорость, это первая производная от пути, тогда законы изменения скорости такие: v1=18+6t, здесь 18-начальная скорость, 6 - ускорение,2=15+5, здесь 15-начальная скорость, 5- ускорение, t чтобы построить графики зависимости скоростей от времени,нужно построить графики линейных функций у=18+6х,у=15+5х, но на осях Ох пишешь t,м, а на оси Оу пишешь v,м/с