Помогите плиз мы уже перевели а мы правильно перевели или нет

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Красная площадь является одной из самых знаменитых площадей мира. Она находится в центре Москвы. красная площадь всегда полна туристов. Они делают фотографии и наслаждаются достопримечательностями. Красная площадь знаменита своими памятниками и древними соборами. На площади проходят разные фестивали. Зимой на Красной площади находится прекрасный каток. Каждый может кататься на коньках и наслаждаться зимней площадью и Кремлем. Пожалуйста