Длина прямоугольного паралелепипида 8 м, а ширина 6 м, и высота 12 м. Найдите сумму ??лощадей наибольшой и наименьшей граней этого паралелепипида.

Алгебра

Длина прямоугольного паралелепипида 8 м, а ширина 6 м, и высота 12 м. Найдите сумму ??лощадей наибольшой и наименьшей граней этого паралелепипида.

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