Длина прямоугольного паралелепипида 8 м, а ширина 6 м, и высота 12 м. Найдите сумму ??лощадей наибольшой и наименьшей граней этого паралелепипида.

Алгебра
Длина прямоугольного паралелепипида 8 м, а ширина 6 м, и высота 12 м. Найдите сумму ??лощадей наибольшой и наименьшей граней этого паралелепипида.
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Гость:
Наименьшая площадь у основания: 6*8=48 Наибольшая площадь : 8*12=96 Сумма 96+48=144
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