Два маляра получили вместь за работу 9500 руб первый работал 6 дней втарой 4 дня скол??ка днег должен получить каждый если плата за один день была одинаковой с краткое записи
Математика
Два маляра получили вместь за работу 9500 руб первый работал 6 дней втарой 4 дня скол??ка днег должен получить каждый если плата за один день была одинаковой с краткое записи
Ответ(ы):
Гость:
6+4=10 9500:10=950 руб в день 950*6=5700(получил первый рабочий) 950*4=3800(получил второй рабочий) вроде так
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