Два маляра получили вместь за работу 9500 руб первый работал 6 дней втарой 4 дня скол??ка днег должен получить каждый если плата за один день была одинаковой с краткое записи

Математика

Два маляра получили вместь за работу 9500 руб первый работал 6 дней втарой 4 дня скол??ка днег должен получить каждый если плата за один день была одинаковой с краткое записи

Автор: Гость