Какие из приведенных зависимостей описывают равноускоренное движение 1)l=5t 2)l=0,5^2 3) u=2-t 4)u=10t^2
Физика
Какие из приведенных зависимостей описывают равноускоренное движение 1)l=5t 2)l=0,5^2 3) u=2-t 4)u=10t^2
Ответ(ы):
Гость:
3) потому, что время в первой степени в законе изменения скорости
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