Разбор слова по составу породить
Русский язык
Разбор слова по составу породить
Ответ(ы):
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По-приставка род-корень и-суффикс ть-окончание
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