Разбор слова по составу породить

Русский язык
Разбор слова по составу породить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По-приставка род-корень и-суффикс ть-окончание
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