Пожалуйста, помогите) Нужно сделать синтаксический разбор этого предложения(указать члены предложений, главные члены, характеристика) Мы можем и должны всеми зависящими от нас нас средствами увеличивать сумму добра в себе и к...

Русский язык

Пожалуйста, помогите) Нужно сделать синтаксический разбор этого предложения(указать члены предложений, главные члены, характеристика) Мы можем и должны всеми зависящими от нас нас средствами увеличивать сумму добра в себе и кругом себя.

Автор: Гость