Пожалуйста, помогите) Нужно сделать синтаксический разбор этого предложения(указать члены предложений, главные члены, характеристика) Мы можем и должны всеми зависящими от нас нас средствами увеличивать сумму добра в себе и к...
Русский язык
Пожалуйста, помогите) Нужно сделать синтаксический разбор этого предложения(указать члены предложений, главные члены, характеристика) Мы можем и должны всеми зависящими от нас нас средствами увеличивать сумму добра в себе и кругом себя.
Ответ(ы):
Гость:
Можем и должны - сказуемое, всеми - дополнение, зависящими-определение, от нас-дополнение,средствами-дополнение, увеличивать-сказуемое, сумму-дополнение, добра-дополнение,в себе-объстоятельство, кругом-объстоятельство, себя-дополнение. Подлежащего нету.
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