6. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 70 км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью на 3 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на ...
Алгебра
6. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 70 км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью на 3 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 3 часа. В результате велосипедист затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из В в А.
Ответ(ы):
Гость:
70/х+3 + 3 = 70/х ищем общий знаменатель, получаем: 70х + 3х^2 + 9х- 70х- 210=0 3х^2 + 9х - 210=0 х^2 + 3х- 70=0 х1=7, х2=-10, подходит только х1=7, значит скорость из В в А равна 7 + 3=10 км/ч.
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