Вычислите сумму [lg28]+[lg0,026],где [a] означает целую часть числа a
Алгебра
Вычислите сумму [lg28]+[lg0,026],где [a] означает целую часть числа a
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