Вид треугольника 67 градусов?
Математика
Вид треугольника 67 градусов?
Ответ(ы):
Гость:
67 градусов - острый менее 90 градусов - острый 90 градусов - прямой более 90 градусов - тупой
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