Посчитать молекулярную массу. H2SO4 - какова молекулярная масса?
Химия
Посчитать молекулярную массу. H2SO4 - какова молекулярная масса?
Ответ(ы):
Гость:
M(h2so4)=1*2+32+16*4=98 г/моль
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