600 000-ая (шестисот тысячная) армия -это порядковое или количественное числительное?? Просто порядковые отвечают на вопрос какой, но они же ещё обозначают порядок при счёте!!

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600 000-ая (шестисот тысячная) армия -это порядковое или количественное числительное?? Просто порядковые отвечают на вопрос какой, но они же ещё обозначают порядок при счёте!!

Автор: Гость