На двух подоконниках зала стоят 4 вазы,в каждой из которых по 5 гвоздик.Сколько все??о гвоздик на двух этих подоконниках?Объясни,как можно решить эту задачу тремя способами,и закончи вычисления.
Математика
На двух подоконниках зала стоят 4 вазы,в каждой из которых по 5 гвоздик.Сколько все??о гвоздик на двух этих подоконниках?Объясни,как можно решить эту задачу тремя способами,и закончи вычисления.
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