На двух подоконниках зала стоят 4 вазы,в каждой из которых по 5 гвоздик.Сколько все??о гвоздик на двух этих подоконниках?Объясни,как можно решить эту задачу тремя способами,и закончи вычисления.

Математика

На двух подоконниках зала стоят 4 вазы,в каждой из которых по 5 гвоздик.Сколько все??о гвоздик на двух этих подоконниках?Объясни,как можно решить эту задачу тремя способами,и закончи вычисления.

Автор: Гость