Орыс тілінен қазақ тілінің үндестік заңына бағынып енген сөздер
Қазақ тiлi
Орыс тілінен қазақ тілінің үндестік заңына бағынып енген сөздер
Ответ(ы):
Гость:
Кәмпит тәрелке, бөтелке, жәшік,зауыт, самаурын
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