Слесарь выполнил 7/8 задания за 14 за какое время он сумеет выполнить 9/10 задания
Математика
Слесарь выполнил 7/8 задания за 14 за какое время он сумеет выполнить 9/10 задания
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