В правильной четырехугольной пирамиде боковое ребро равно 6, а тангенс угла между боковой гранью и плоскостью основания равен корень из 2.Найти сторону основания пирамиды.

Геометрия

В правильной четырехугольной пирамиде боковое ребро равно 6, а тангенс угла между боковой гранью и плоскостью основания равен корень из 2.Найти сторону основания пирамиды.

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