Принципы и результат установления партнерских отношений
Обществознание
Принципы и результат установления партнерских отношений
Ответ(ы):
Гость:
Главным принципом установления партнёрских отношения,является способность пойти на компромисс. Если партнёры будут слышать и прислушиваться к мнению друг друга они смогут прийти к общему взаимопониманию, что будет уже второй ступенью по установлению партнёрских отношений. Результатом может являться удачно выполненное задание или работа.
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