Сочинение Рассуждение золотая полка

Русский язык
Сочинение Рассуждение золотая полка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Автор рассказывает  о том, что «золотые» книги обладают удивительной способностью – прочтя их, мы помним лишь общее содержание. Детали же, мелочи, подробности (все то, что делает эти книги запоминающимися и значимыми) , ускользают из нашей памяти. И, перечитывая эти  прекрасные произведения, мы каждый раз находим в них что-то новое, интересное и важное для нас.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Принципы и результат установления партнерских отношений
Ответить
Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде боковое ребро равно 6, а тангенс угла между боковой гранью и плоскостью основания равен корень из 2.Найти сто...
Ответить
Химия
Смешали раствор объемом 100 мл с массовой долей H2SO4 50%( плотностью 1.4 г/см3) и раствор H2SO4 объемом 100 мл с массовой долей 10%( плотностью 1....
Ответить
Математика
Задание четыре , две задачи, спасибо
Ответить
Математика
За два дня засеяли десять одиннадцатых поля. В первый день засеяли четыре одиннад??атых поля. Какую часть поля засеяли во второй день? Помогите пож...
Ответить