Сочинение Рассуждение золотая полка
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Сочинение Рассуждение золотая полка
Ответ(ы):
Гость:
Автор рассказывает о том, что «золотые» книги обладают удивительной способностью – прочтя их, мы помним лишь общее содержание. Детали же, мелочи, подробности (все то, что делает эти книги запоминающимися и значимыми) , ускользают из нашей памяти. И, перечитывая эти прекрасные произведения, мы каждый раз находим в них что-то новое, интересное и важное для нас.
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