Найдите обьем ,который занимает при н.у: а)2 моль азота N2 ;б)о,1 моль водорода хлора СL2

Химия

Найдите обьем ,который занимает при н.у: а)2 моль азота N2 ;б)о,1 моль водорода хлора СL2

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