Найдите обьем ,который занимает при н.у: а)2 моль азота N2 ;б)о,1 моль водорода хлора СL2
Химия
Найдите обьем ,который занимает при н.у: а)2 моль азота N2 ;б)о,1 моль водорода хлора СL2
Ответ(ы):
Гость:
V=n*Vm Vm=22,4 л/моль a) V(N₂)=2 моль*22,4 л/моль=44,8 л б) V=0,1 моль*22,4 л/моль=2,24 л
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