Помогите с задачей с поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делал?? по 8 рейсов в день и вывозилась по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?

Математика
Помогите с задачей с поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делал?? по 8 рейсов в день и вывозилась по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?
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