Помогите с задачей с поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делал?? по 8 рейсов в день и вывозилась по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?

Математика

Помогите с задачей с поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делал?? по 8 рейсов в день и вывозилась по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?

Автор: Гость