Написать сочинение на тему почему нельзя бегать в школе
Литература
Написать сочинение на тему почему нельзя бегать в школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты будешь бегать по школе то ты можешь упасть. А за падением следует травма. Травма может оказаться серьезной.Не бегай по школе!
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