Написать сочинение о избирательной системе в России
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Написать сочинение о избирательной системе в России
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The electoral system of modern Russia, as will be seen from the above, has undergone significant changes that was defined largely by the developing political situation. по русски: Избирательная система современной России, как явствует из вышеизложенного, претерпевала существенные изменения, что определялось во многом складывающейся политической ситуацией.
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