Таня старше Кати в 4 раза а,Катя младше Тани на 6 лет сколько лет девочкам?
Математика
Таня старше Кати в 4 раза а,Катя младше Тани на 6 лет сколько лет девочкам?
Ответ(ы):
Гость:
6:(4-1)=2(года) -Кате 2*4=8(лет) Тане
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