Помогите написать сообщение про дережора(любого)

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Гектор Берлиоз (11 декабря 1803 — 8 марта 1869) — французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель. Член Института Франции (1856). Родился в городке Кот-Сент-Андре на юго-востоке Франции в семье врача. В 1821 Гектор Берлиоз — студент-медик, но в скором времени, не смотря на сопротивление родителей, он оставляет медицину, решив посвятить себя музыке. Первое публичное выполнение его произведения «Торжественная месса» состоялось в Париже в 1825, не имея, однако, никакого успеха. В 1826—30 Гектор Берлиоз учится в Парижской консерватории у Ж. Ф. Лесюэра и А. Рейхи. В 1828—30 гг. вновь были исполнены несколько произведений Берлиоза — увертюры «Ваверлей», «Francs-juges» и «Фантастическая симфония» (эпизод из жизни артиста). Хотя эти произведения также не встретили особенного сочувствия, тем не менее они обратили на молодого композитора внимание публики. Начиная с 1828 г., Берлиоз стал не без успеха выступать на поприще музыкального критика.Получив Римскую премию (1830) за кантату «Сарданапал», жил как стипендиат в Италии, из которой он, однако, вернулся через 18 месяцев убежденным противником итальянской музыки. Из своего путешествия Берлиоз привез с собой увертюру «Король Лир» и симфоническое произведение «Le retour à la vie», названное им «мелологом» (смесь инструментальной и вокальной музыки с декламацией), которое составляет продолжение «Фантастической симфонии». Вернувшись в Париж в 1832 г., Гектор Берлиоз занимался композиторской, дирижёрской, критической деятельностью. С 1834 г. положение Б. в Париже улучшилось, особенно после того, как он стал сотрудником во вновь основанной музыкальной газете «Gazette musicale de Paris», a вслед за тем и в «Journal des Débats». Работая в этих изданиях до 1864 г., Б. приобрел репутацию строгого и серьёзного критика. В 1839 г. он был назначен библиотекарем консерватории, а с 1856 г. — членом Академии. С 1842 много гастролировал за границей. С триумфом выступал как дирижёр и композитор в России (1847, 1867—68), в частности, наполнив публикой Московский манеж.Личная жизнь Гектора Берлиоза омрачилась рядом печальных событий, о которых он детально рассказывает в своих «Мемуарах» (1870). Его первый брак с ирландской актрисой Гарриэт Симпсон (1833), закончился разводом в 1843 (Симпсон много лет страдала неизлечимой нервной болезнью); после её смерти Гектор Берлиоз вступал в брак с певицей Марии Рэсио, которая внезапно умерла в 1854. Сын композитора от первого брака умер в 1867. Сам композитор скончался в одиночестве 8 марта 1869 года.