Travel, Play, work, decorate, wash, drive. (3 форма глагола ) этих слов пожалуйста
Английский язык
Travel, Play, work, decorate, wash, drive. (3 форма глагола ) этих слов пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1.travelled 2 worked 3 decorared 4 washed 5 driven 6.PLAYED 3 cтолбик таблицы неправильных глаголов смотри
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