1) Выполни действия. 52 857 + 1 188 839 * 63 19 845 - 3 904 15 941 : 19 2) Составь сложное выражение, используя все выражения из пункта 1.

Математика
1) Выполни действия. 52 857 + 1 188 839 * 63 19 845 - 3 904 15 941 : 19 2) Составь сложное выражение, используя все выражения из пункта 1.
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Ответ(ы):
Гость:
1) 52857+1188=54045 839•63=52857 19845-3904=15941 15941:19=839 2)52857+1188-(839•63- 15941:19)+(19845-3904)= 54045-52018+15941= 17968
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