Для чего люди занимаются растениеводством
Окружающий мир
Для чего люди занимаются растениеводством
Ответ(ы):
Гость:
Для того что-бы продавать, делать из них красители и делать природу насыщенной.
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