Для чего люди занимаются растениеводством

Окружающий мир
Для чего люди занимаются растениеводством
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для того что-бы продавать, делать из них красители и делать природу насыщенной.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1) Прочитайте стихотворение вслух. Определите его тему. Красотой, красоты, красот?? Поклоняемся, жаждем, клянёмся И немеем, когда прикоснёмс...
Ответить
Математика
Найдете значение выражений 91,8÷(10,56-1,56)+0,704;
Ответить
Математика
Номер 1010 решите плииз
Ответить
Математика
Составить таблицу к задаче: для составления трёх букетов принесли 42 гвоздики . Сколько гвоздик потребуется для составления 100 таких букетов
Ответить
Обществознание
Подчеркни главную функцию корня: 1)В корне накапливаются вода и питательные веще??тва. 2)Корень проводит к растению питательные вещества из поч...
Ответить